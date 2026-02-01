I controlli e le campagne di prevenzione stanno dando risultati concreti. La raccolta differenziata a Lucca supera l’80 per cento, un dato che conferma come le misure adottate funzionino. Anche il presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi, ha portato il suo contributo alla conferenza regionale sui rifiuti e l’economia circolare, svoltasi a Segromigno in Monte.

Anche il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi ha portato il contributo di Lucca alla Conferenza regionale sui rifiuti ed economia circolare svoltasi a Segromigno in Monte. "Controlli e prevenzione hanno prodotto i notevoli risultati di Lucca in termini di raccolta differenziata ". Nel suo intervento Sandra Bianchi ha messo in evidenza la procedura e le scelte di Lucca e di Sistema Ambiente che hanno prodotto notevoli risultati in ambito di raccolta differenziata e salvaguardia dell’ambiente. "L’esperienza del Comune di Lucca dimostra – ha spiegato – come risultati elevati in termini di raccolta differenziata possano essere raggiunti solo se accompagnati da qualità del conferimento e da un sistema strutturato di controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli e prevenzione funzionano: "Differenziata oltre l’80 per cento"

Approfondimenti su Sistema Ambiente Lucca

Dervio si distingue come esempio di gestione sostenibile dei rifiuti, con oltre l’80% di raccolta differenziata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sistema Ambiente Lucca

Argomenti discussi: Controlli e prevenzione funzionano: Differenziata oltre l’80 per cento; Scuole sicure: via libera ai metal detector agli ingressi; Ratti negli allevamenti: il caso Aia e i limiti dei controlli sulla carta; Controlli alla stazione. Un denunciato.

Controlli e prevenzione funzionano: Differenziata oltre l’80 per centoAnche il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi ha portato il contributo di Lucca alla Conferenza regionale sui rifiuti ... msn.com

Il bilancio dei controlli nel settore agroalimentare nel 2025: 22 sanzioni e 6 sequestriICQRF e Polizia Locale di Viterbo insieme per i controlli nel settore agroalimentare nel 2025: 22 sanzioni e 6 sequestri. Si è tenuta questa mattina a Palazzo dei Priori la conferenza stampa per prese ... newtuscia.it

Numeri, controlli e prevenzione: nella Bassa Bergamasca Orientale sicurezza e legalità restano al centro dell’azione quotidiana. - facebook.com facebook

Prevenzione dei tumori, controlli oncologici gratuiti: ecco come prenotare x.com