FISPES e UniCredit rinnovano la partnership per il biennio 2026-2027

UniCredit ha deciso di rinnovare la sponsorizzazione con la FISPES, mantenendo il suo ruolo di partner ufficiale e di sponsor della maglia della nazionale italiana di atletica paralimpica per il biennio 2026-2027. La banca continuerà a sostenere gli atleti paralimpici italiani, rafforzando il suo impegno nel promuovere lo sport e l’inclusione. La firma del nuovo accordo è avvenuta questa settimana, in un evento alla sede milanese di UniCredit, con la presenza di rappresentanti di entrambe le organizzazioni.

L'istituto bancario assumerà il ruolo di Official Sponsor federale e di Sponsor di Maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica, accompagnando gli azzurri nelle principali competizioni nazionali e internazionali. L'accordo prevede il supporto all'intero ecosistema federale: non solo alto livello, ma anche eventi, progetti e attività sul territorio. La collaborazione, avviata nel 2021, si fonda su valori condivisi quali inclusione, resilienza, rispetto e crescita sociale, riconoscendo nello sport paralimpico uno strumento di sviluppo umano oltre che agonistico. Il debutto ufficiale del rinnovato accordo avverrà in occasione dei Campionati Italiani Indoor e Invernali di Lanci, in programma ad Ancona il 20 e 21 febbraio 2026, uno degli appuntamenti centrali del calendario FISPES.