Medicina di genere all’Azienda Moscati confermati i due Bollini Rosa per il biennio 2026-2027

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino conferma la sua attenzione per la medicina di genere, conseguendo due Bollini Rosa anche per il biennio 2026-2027. Si tratta del prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fondazione Onda Ets, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

medicina di genere all8217azienda moscati confermati i due bollini rosa per il biennio 2026 2027

© Avellinotoday.it - Medicina di genere, all’Azienda Moscati confermati i due Bollini Rosa per il biennio 2026-2027

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

medicina genere all8217azienda moscatiDue Bollini Rosa al Moscati - L’ospedale ottiene il doppio Bollino per l’impegno nella presa in carico del paziente. irpinia24.it scrive

Medicina di genere. Obiettivo: raggiungere una maggiore equità di genere per rientrare tra i primi 10 paesi europei - La diffusione della medicina di genere va attivata in via prioritaria in alcuni settori dove la valenza applicativa è stata già comprovata da evidenze cliniche supportate dalla ricerca, in particolare ... Scrive quotidianosanita.it

Medicina di genere. Fnomceo: “Gender gap anche sulla salute? Colmiamolo” - L’Ordine dei medici commenta l’approvazione del Piano nazionale per l’applicazione e diffusione della Medicina di genere. Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Medicina Genere All8217azienda Moscati