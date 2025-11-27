Medicina di genere all’Azienda Moscati confermati i due Bollini Rosa per il biennio 2026-2027
L’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino conferma la sua attenzione per la medicina di genere, conseguendo due Bollini Rosa anche per il biennio 2026-2027. Si tratta del prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fondazione Onda Ets, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
