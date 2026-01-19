Juventus ufficiale la partnership con UniCredit

La Juventus ha annunciato la collaborazione con UniCredit, consolidando una partnership strategica. L’accordo mira a migliorare l’esperienza dei tifosi attraverso servizi digitali, iniziative esclusive e innovazione tecnologica, sia all’interno che all’esterno dello stadio. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per il club nel rafforzare il rapporto con la propria community e innovare le modalità di coinvolgimento dei sostenitori.

La Juventus ufficializza una nuova alleanza strategica con UniCredit: il club bianconero ha annunciato un accordo di partnership che punta a rafforzare il legame con i tifosi attraverso servizi digitali, esperienze esclusive e un modello di fidelizzazione sempre più orientato all’innovazione tecnologica, dentro e fuori dallo stadio. Juventus e UniCredit: un’intesa che guarda alla community. L’intesa tra Juventus e UniCredit nasce dall’obiettivo condiviso di avvicinarsi ulteriormente alla fanbase bianconera, combinando tradizione sportiva e strumenti digitali. Al centro della collaborazione c’è buddy, la filiale digitale della banca, pensata per un pubblico giovane e per chi cerca una gestione semplice, mobile e sempre accessibile delle proprie finanze, con assistenza attiva 24 ore su 24 via chat. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

