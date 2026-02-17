Un giovane di 26 anni è stato trovato morto in un appartamento nel centro di Firenze, probabilmente a causa di una crisi improvvisa. La polizia sta investigando sulla sua morte dopo aver trovato il corpo senza vita nel suo appartamento in via Roma, dove alcuni vicini avevano sentito rumori sospetti poco prima.

FIRENZE – Giallo nel cuore di Firenze, dove il silenzio della tarda serata di ieri è stato squarciato dalle sirene dei soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili. Un ragazzo di soli 26 anni, di nazionalità straniera, è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento nel centro storico. Una scoperta macabra che ha fatto scattare immediatamente l’allarme, portando sul posto i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza, ma per il giovane ogni manovra di rianimazione è stata vana: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La macchina investigativa si è messa in moto in pochi istanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trovato morto 26enne in un appartamento del centro storico di Firenze: indaga la polizia

