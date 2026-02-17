Trovato morto 26enne in un appartamento del centro storico di Firenze | indaga la polizia
Un giovane di 26 anni è stato trovato morto in un appartamento nel centro di Firenze, probabilmente a causa di una crisi improvvisa. La polizia sta investigando sulla sua morte dopo aver trovato il corpo senza vita nel suo appartamento in via Roma, dove alcuni vicini avevano sentito rumori sospetti poco prima.
FIRENZE – Giallo nel cuore di Firenze, dove il silenzio della tarda serata di ieri è stato squarciato dalle sirene dei soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili. Un ragazzo di soli 26 anni, di nazionalità straniera, è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento nel centro storico. Una scoperta macabra che ha fatto scattare immediatamente l’allarme, portando sul posto i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza, ma per il giovane ogni manovra di rianimazione è stata vana: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La macchina investigativa si è messa in moto in pochi istanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
La 'fabbrica del falso' in un appartamento del centro storico: blitz della polizia
Livorno | Dramma sul Pontino, uomo trovato morto nei fossi: indaga la polizia
Nella mattina di oggi, lunedì 15 dicembre, un uomo è stato trovato morto nei fossi lungo gli Scali delle Cantine, angolo piazza Garibaldi, a Livorno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ragazzo trovato morto a Firenze in una casa del centro vicino agli Uffizi, non si esclude nessuna pista; Firenze, 26enne trovato morto in casa: indagini dei carabinieri in corso; Giovane trovato morto in una casa del centro di Firenze, indagini in corso. Aveva 26 anni; Tragedia nel cuore della notte: 26enne trovato morto in casa, mistero sulle cause.
Firenze, 26enne trovato morto in casa: indagini dei carabinieri in corsoIl corpo del giovane è stato scoperto questa mattina dai familiari in un appartamento nel centro della città; esclusa al momento la mano di terzi, ma disposta ... controradio.it
Giovane trovato morto in una casa del centro di Firenze, indagini in corso. Aveva 26 anniLa scoperta del corpo è stata fatta nella tarda serata di ieri, lunedì 16 febbraio. Si tratta di uno straniero. Si cercano le cause che hanno portato al decesso ... msn.com
Giallo a Torino: uomo trovato morto in strada, sul collo una profonda ferita inferta con un coltello x.com
PERUGIA, 51ENNE TROVATO MORTO SBRANATO DAI SUOI PITBULL Tragedia a Gualdo Tadino, dove un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Rigali, dilaniato dai tre pitbull che accudiva. I carabinieri sono intervenuti dopo g - facebook.com facebook