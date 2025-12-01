Firenze mistero sulla morte dell’antiquario Franco Giorgi e della moglie

È avvolta nel mistero la morte di Franco Giorgi, 74 anni, noto antiquario fiorentino, e di sua moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, trovati senza vita nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di domenica, quando il figlio della coppia, non riuscendo a mettersi in contatto con i . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Firenze, mistero sulla morte dell’antiquario Franco Giorgi e della moglie

È MISTERO SULLA MORTE DEI DUE CONIUGI ACCOLTELLATI A FIRENZE - L'articolo ? https://toscana.news-24.it/2025/11/30/due-coniugi-morti-a-firenze-nella-loro-casa-sulle-cause-e-mistero/?fbclid=IwVERDUAOZokJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwc - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, un antiquario e la moglie trovati morti in casa. «Sangue ovunque, nessun segno di effrazione: è un mistero» - È avvenuto in via Gian Paolo Orsini, zona Gavinana vicino a Piazza Ferrucci: le vittime sono Franco Giorgi e Gianna Di Nardo di 74 e 68 anni ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

