Firenze in scena 'In-Natura-Le' al Cantiere Florida
Il teatro “In-Natura-Le” di Firenze ha suscitato entusiasmo tra il pubblico locale, portando in scena una rappresentazione che affronta i temi della natura e dell’identità. La messa in scena, organizzata dall’associazione Teatro come Differenza – Aps, si terrà venerdì 20 febbraio alle 21 al Teatro Cantiere Florida in via Pisana 111R. Lo spettacolo, che coinvolge anche i centri di salute mentale della zona, si inserisce nelle celebrazioni della Giornata mondiale della giustizia sociale, offrendo uno sguardo diretto su questioni di inclusione e rispetto.
Firenze, 17 febbraio 2026 – Torna e porta in scena una nuova riflessione lo spettacolo “In-Natura-Le”, il lavoro di Teatro come Differenza – Aps attiva nei centri di salute mentale della città metropolitana di Firenze – che andrà in scena venerdì 20 febbraio ore 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R), in occasione della Giornata mondiale della giustizia sociale. Dopo il debutto a gennaio 2025 sempre al Cantiere Florida, “In-Natura-Le” si presenta venerdì al pubblico con un nuovo racconto-indagine su quanto è stato un anno dopo della relazione tra uomo e ambiente. Lo spettacolo è il secondo appuntamento del più ampio progetto 2025-2026 di Teatro come Differenza: “Farsi Luogo, sine cura, senza preoccupazione” di cui, nell’autunno scorso, è andato in scena il primo dei tre spettacoli in programma (l’ultimo è previsto il 15 maggio). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Danza, al Teatro Cantiere Florida la compagnia parigina Jukebox debutta a Firenze con "Screaming - Ricordi vaganti"
Al Teatro Cantiere Florida, la compagnia parigina Jukebox presenta
Al Teatro Cantiere Florida lo spettacolo "Echo + Fabula Mala" in prima italiana
Chi è veramente il mostro Siamo sicuri che non siamo noi i mostri Lo scoprirete sabato 14 febbraio al Teatro Cantiere Florida di Firenze
