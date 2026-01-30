Al Teatro Cantiere Florida lo spettacolo Echo + Fabula Mala in prima italiana

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo “Nel mito, Eco è condannata a non poter più generare parola propria: può solo restituire l’ultima sillaba dell’altro. La sua presenza si assottiglia fino a diventare voce senza corpo, traccia senza origine. Da questa frattura nasce la performance”, spiegano gli artisti su “Echo - Anatomia di un riflesso”. “Un corpo solo genera il suo spazio di eco - ottico, sonoro e temporale. L’eco non è soltanto ripetizione: è scarto, ritardo, deformazione. È ciò che resta quando la fonte si è già spostata altrove.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Questa sera Firenze ospita per la prima volta in Italia il dittico coreografico

