Danza al Teatro Cantiere Florida la compagnia parigina Jukebox debutta a Firenze con Screaming - Ricordi vaganti

Da firenzetoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Cantiere Florida, la compagnia parigina Jukebox presenta

Centinaia di storie, esperienze e memorie condivise da persone di ogni età, origini e vissuti, rielaborate tra parola e danza per esplorare l’identità condivisa del genere umano. Sabato 17 gennaio alle 21.00 il cartellone danza del Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) saluta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Teatro Cantiere Florida: un anno intero di prosa, danza e "formazione del pubblico" \ VIDEO

Leggi anche: “Radio International”, la tragicommedia di Beppe Rosso al Teatro Cantiere Florida

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Firenze: Screaming - Ricordi vaganti - Evento di Danza in Toscana - Teatro Cantiere Florida; Teatro in lutto, è morto il regista e scenografo Giancarlo Cauteruccio; Firenze: Materia Prima Festival | 13ª edizione - Evento di Teatro in Toscana.

danza teatro cantiere floridaScreaming - Ricordi vaganti - Ricordi vaganti, coreografie di Serena Malacco sulle note dei Pink Floyd. itinerarinellarte.it

Danza al Teatro Cantiere Florida. Dieci spettacoli fino a febbraio - La nuova stagione di danza del Teatro Cantiere Florida a Firenze si apre con "Processo ad Abramo" e propone 10 titoli tra prime italiane e produzioni internazionali, con un focus sul rapporto tra ... lanazione.it

Firenze, una serata dedicata alla danza al Teatro Cantiere Florida - Si parte con “Elaysia”, spettacolo firmato dall’artista francese Aurelie Mounier che trasporta la danzatrice Cristina Roggerini su un pianeta distante e sconosciuto, in una perlustrazione che è un ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.