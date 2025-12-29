Giovane 26enne trovata morta in casa dalla madre | indagini in corso a Firenze
Una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Firenze, dalla madre che ha chiamato i soccorsi. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause del decesso. La comunità locale si trova a dover affrontare questa triste perdita, mentre le forze dell'ordine lavorano per fare chiarezza sulla vicenda.
Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa dalla madre, che ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. La giovane è stata trovata senza vita nell'abitazione di Acquacalda Pietriccio dove viveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Siena, 26enne trovata morta in casa dalla madre - Sono ancora tutti da chiarire i contorni del dramma che si è consumato in un appartamento che si trova a Siena, in zona Pietriccio- radiosienatv.it
Trovata morta in casa a 26 anni: la madre fa la tragica scoperta - Rilievi della Polizia Scientifica, si cerca di ricostruire cos’è accaduto, potrebbe trattarsi di un decesso naturale ... msn.com
