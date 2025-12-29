Una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Firenze, dalla madre che ha chiamato i soccorsi. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause del decesso. La comunità locale si trova a dover affrontare questa triste perdita, mentre le forze dell'ordine lavorano per fare chiarezza sulla vicenda.

Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa dalla madre, che ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. La giovane è stata trovata senza vita nell'abitazione di Acquacalda Pietriccio dove viveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: indagini in corso

Leggi anche: Napoli, donna trovata morta in casa a Marianella: indagini in corso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giovane 26enne trovata morta in casa dalla madre: indagini in corso a Firenze - Una ragazza di 26 anni è stata trovata morta in casa dalla madre, che ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine ... fanpage.it