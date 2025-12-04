Giovane interior designer trovato morto in un parcheggio a Lecce | indagini in corso
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del corpo. Un episodio ancora avvolto dal mistero scuote la città di Lecce: Ilario Paiano, 34enne interior designer, è stato trovato senza vita in un parcheggio in via Vecchia Frigole, nei pressi del parco Madonna Regina della Pace di Medjugorje. Il giovane giaceva a terra, accanto alla sua Citroen C4, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul capo presentava una lieve ferita, ritenuta dai primi rilievi compatibile con una caduta accidentale, circostanza che al momento orienta gli investigatori verso l’ipotesi di un malore improvviso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
