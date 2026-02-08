Cilento Omignano | uomo trovato solo in casa indagini per accertare le cause del decesso e il contesto di solitudine

Nella frazione di Omignano, in Cilento, un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e se ci siano elementi che possano spiegare il decesso, ma al momento resta difficile ricostruire le ultime ore dell’uomo. La scena ha fatto sorgere ancora una volta il problema delle morti in solitudine, sempre più frequenti soprattutto in zone isolate come questa.

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Omignano, piccolo centro del Cilento, sollevando un nuovo, doloroso interrogativo sul crescente fenomeno delle morti solitarie che affligge il Paese. La scoperta, avvenuta nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, è stata resa possibile dall'allarme lanciato dai vicini, preoccupati di non vedere l'uomo da diversi giorni. Il decesso, secondo i primi accertamenti, risalirebbe ad almeno 24 ore prima del ritrovamento, gettando una luce amara sulla condizione di isolamento in cui l'uomo sembrava vivere. La scena che si è presentata ai soccorsi è quella di una tragedia silenziosa.

