Crollo cantiere Esselunga a Firenze altri tre indagati | Gravi errori di progettazione

La procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta sul crollo del cantiere Esselunga in Via Mariti, avvenuto due anni fa e costato la vita a un operaio. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui i responsabili della progettazione, accusati di aver commesso gravi errori che hanno compromesso la stabilità della struttura. La decisione arriva dopo un approfondimento sulle cause, che ha evidenziato carenze nella pianificazione e nelle verifiche tecniche. Un dettaglio che emerge dalle carte dell’indagine è l’omissione di alcune verifiche strutturali, che avrebbe potuto evitare il disastro.

La procura di Firenze ha notificato la chiusura dell'inchiesta per il crollo del cantiere in Via Mariti, dopo due anni dalla tragedia. Si aggiungono tre indagati a quanto era stato detto in precedenza A due anni dal tragico crollo nel cantiere di Esselunga in via Mariti, che ha strappato la vita a cinque operai, la Procura di Firenze chiude l'inchiesta. Un passaggio cruciale, atteso da tempo, che arriva alla vigilia dell'anniversario di uno dei più gravi incidenti sul lavoro degli ultimi anni in Toscana. Il 16 febbraio 2024, nel cantiere per la realizzazione del supermercato alla periferia del capoluogo toscano, il cedimento di una trave provocò il crollo di una parte della struttura in costruzione.