Firenze | cade sottotetto in via Taddeo Alderotti Colpiti due passanti Una donna trasportata a Careggi

A Firenze, un pezzo di sottotetto di un edificio in via Taddeo Alderotti è crollato questa mattina, ferendo due passanti. Le vittime sono state colpite mentre camminavano lungo il marciapiede e una donna è stata portata in ospedale a Careggi per le ferite riportate. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 8:15 per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso ai feriti.

Le due persone sono state soccorse dal personale sanitario di cui una è stata trasportata all'ospedale di Careggi. Sul posto polizia locale per la viabilità.