Via Alderotti | crolla porzione di sottotetto due feriti FOTO

Crollo di una porzione di sottotetto questa mattina intorno alle 8 in via Taddeo Alderotti, la direttrice che dalla zona del Poggetto porta a Careggi. Grossi pezzi di sottotetto e di calcinacci (foto sopra) sono caduti sul marciapiede in un momento abbastanza frequentato. Due persone che stavano camminando lì sotto sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario. Al momento non si conoscono i dettagli della loro situazione, una di esse è però stata trasportata in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Firenze, per la messa in sicurezza del condominio, composto da tre piani fuori terra.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

