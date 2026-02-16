Una donna di 40 anni è rimasta ferita questa mattina a Montevarchi dopo essere stata investita in via Diaz. L’incidente si è verificato intorno alle 10, quando un’auto l’ha investita mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che l’hanno trasferita in codice 3 all’ospedale di Careggi a bordo di un elicottero Pegaso.

Incidente questa mattina a Montevarchi, dove una donna di 40 anni è stata investita in via Diaz. L’allarme è scattato alle 10 con l’attivazione del 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti l’automedica del Valdarno, un’ambulanza BLSD della Misericordia di Terranuova Bracciolini, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La donna, valutata in condizioni gravi, è stata trasportata in codice 3 al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi con l’elisoccorso. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Rivista indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Montevarchi, donna investita in via Diaz: trasportata in codice 3 a Careggi con Pegaso

Una donna di 76 anni è stata investita questa mattina in via Giulio Petroni a Bari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.