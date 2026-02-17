Fiorillo-Carrarese avanti insieme | Qui ho ritrovato stimoli e un ruolo centrale nello spogliatoio

Vincenzo Fiorillo ha rinnovato il suo contratto con la Carrarese Calcio, rafforzando così il progetto della squadra. La decisione arriva dopo aver ritrovato motivazioni e un ruolo di rilievo nello spogliatoio, elementi che lo hanno spinto a continuare a giocare con i biancazzurri. Fiorillo ha spiegato che qui si sente parte integrante del gruppo e che la sua volontà è di contribuire alle prossime sfide del club. La società, dal canto suo, ha puntato ancora su di lui per consolidare il reparto portieri.

CARRARA – La Carrarese Calcio ha definito un importante tassello per la pianificazione tecnica presente e futura, formalizzando il rinnovo contrattuale di Vincenzo Fiorillo. La società apuana e l'estremo difensore hanno sottoscritto un nuovo accordo che estende la collaborazione sportiva fino al 2027. L'operazione, accolta con favore dal calciatore, sancisce la continuità di un rapporto professionale fondato sulla fiducia. A margine della firma, Fiorillo ha sottolineato la solidità del legame instauratosi con il club sin dal suo arriv o, definendo l'accordo un attestato di stima inaspettato ma fortemente voluto dalla dirigenza per proseguire il percorso comune.