Tuttosport – Ho appeso un foglio nello spogliatoio
2025-11-27 00:37:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “È stata una notte magica. Ringrazio la società per la fiducia, il mio staff e in primis i ragazzi. È la vittoria di un grande gruppo che meritava una soddisfazione del genere. Hanno lavorato con grande intensità, mi hanno regalato una serata indimenticabile”. Queste le parole di Raffaele Palladino, intervenuto al termine della sfida contro l’Eintracht Francoforte valida per la 5ª giornata di Champions League e che ha visto l’Atalanta imporsi per 3-0, trascinata dalle reti di Ademola Lookman (60?), Ederson (62?) e Charles De Ketelaere (65?). 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
Badelj: "Genoa, inizio sempre a rilento" Milan Badelj, ex centrocampista e ora assistente allenatore della Dinamo Zagabria Under 19, ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Tuttosport. Tanti i temi toccati, tra cui l’andamento delle squadre in cui ha m - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, Palladino svela il segreto della rinascita: “Ho appeso un foglio nello spogliatoio” - Il tecnico della Dea è intervenuto al termine della trasferta di Francoforte che ha visto Lookman e compagni imporsi con il finale di 3- Segnala tuttosport.com