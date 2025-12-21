De Silvestri Bologna | Siamo molto uniti tra di noi con un bel mix di culture I ruolo nello spogliatoio sono precisi
Lorenzo De Silvestri, calciatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa presso l’Al-Awwal Park Stadium alla vigilia del match tra Napoli e Bologna che si disputerà domani sera, ore 20. Di seguito l’intervento integrale. De Silvestri: «Siamo una bella realtà umanamente, abbiamo molti leader». «Noi siamo una bella realtà sotto il profilo umano, ciascuno di noi prende iniziativa di parlare e motivare, di tirar fuori il massimo di ognuno anche con le parole. Questo è molto bello, come nel caso di Orsolini che ci ha motivati tutti. Siamo qua, la Coppa è qui e noi portiamo l’esperienza della finale dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Chi sono i fratelli di Marcella Bella, Gianni, Antonio e Rosario: “Siamo molto legati tra di noi”
Leggi anche: Esonero Tudor, Di Gregorio fa mea culpa: «I primi responsabili siamo noi giocatori». Poi svela cosa è successo nello spogliatoio dopo il cambio di allenatore
Supercoppa italiana: De Silvestri: Siamo come Lucio Dalla Video; De Silvestri: “Siamo partiti dal basso. Con l’Inter servirà sforzo incredibile”; Supercoppa, Italiano: Orgogliosi di essere qui, torna Immobile. Sull'Inter di Chivu...; Bologna vera anti-Inter? De Silvestri: Il passato è il passato! Conta solo questa semifinale.
Bologna, De Silvestri in conferenza: "Sono fiducioso! Che crescita ed ora la pressione..." - Alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli Lorenzo De Silvestri, esterno del Bologna, ha parlato in conferenza stampa. tuttonapoli.net
Bologna, De Silvestri: "Consapevoli che stiamo crescendo. Ora sogniamo, è giusto così" - Lorenzo De Silvestri, difensore e "veterano" del Bologna, ha presentato il match contro l'Inter, valido per la semifinale di Supercoppa. tuttomercatoweb.com
Bologna, De Silvestri: "Un grande grazie ai nostri tifosi. Centrale? Sì, è una cosa che mi stuzzica" - Lorenzo De Silvestri, giocatore del Bologna, parla in conferenza stampa al fianco di Italiano "Mi sento di dire, a nome di tutta la squadra, un grande. tuttomercatoweb.com
#DeSilvestri (#Bologna): «Siamo molto uniti tra di noi, con un bel mix di culture. I ruoli nello spogliatoio sono precisi» In conferenza: «Pressioni Quando hai esperienza le impari ad apprezzare. Giochiamo contro il #Napoli che è stata la più forte della scorsa s - facebook.com facebook
Supercoppa, 500 tifosi allo stadio di Riad per Bologna-Inter. De Silvestri: “Il nostro orgoglio” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.