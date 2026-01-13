Fiorentina | Vanoli squalificato per una giornata Non sarà in panchina a Bologna Napoli | due giornata a Conte

Durante la giornata, sono state emesse alcune sanzioni disciplinari nel calcio italiano. Vanoli, tecnico della Fiorentina, è stato squalificato per una giornata e non potrà essere in panchina a Bologna. Nel frattempo, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha ricevuto una squalifica di due turni dopo l'espulsione durante il pareggio 2-2 contro l’Inter a San Siro.

Due giornate di squalifica per il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo l'espulsione rimediata durante il match pareggiato 2-2 domenica sera a San Siro contro l'Inter. Una giornata di squalifica anche a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, espulso durante la partita con il Milan. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea al termine della 20a giornata di campionato

