Fiorentina Rugani si presenta | Sento ancora di poter dare tanto Ecco quando rientro

Daniele Rugani si è presentato alla stampa oggi al Rocco B. Commisso Viola Park, dopo essere stato acquistato dalla Fiorentina durante il mercato invernale. Rugani ha spiegato di sentirsi ancora in grado di contribuire alla squadra e ha indicato una possibile data di rientro in campo, che potrebbe essere tra poche settimane. Il difensore ha mostrato entusiasmo nel tornare a giocare e ha parlato della sua voglia di aiutare i viola a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Quest'oggi, al Rocco B.Commisso Viola Park, è stato presentato alla stampa Daniele Rugani, ultimo acquisto della sessione di calciomercato invernale. Di seguito le sue considerazioni: "Vorrei partire ringraziando la famiglia Commisso per l'opportunità che mi ha dato - ha esordito Rugani -. So che stanno vivendo un periodo difficile, ma nonostante questo ci sono sempre stati vicini. Un grazie anche al direttore Goretti e a Ferrari. Oggi ho più esperienza rispetto al passato: ho vissuto momenti positivi e altri più complicati che mi hanno aiutato a crescere sia come uomo che come calciatore.

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve…»Daniele Rugani si presenta alla Fiorentina dopo aver lasciato la Juventus, motivato dalla voglia di trovare una nuova sfida.

