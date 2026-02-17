Fiorentina Rugani si presenta | Sento ancora di poter dare tanto Ecco quando rientro
Daniele Rugani si è presentato alla stampa oggi al Rocco B. Commisso Viola Park, dopo essere stato acquistato dalla Fiorentina durante il mercato invernale. Rugani ha spiegato di sentirsi ancora in grado di contribuire alla squadra e ha indicato una possibile data di rientro in campo, che potrebbe essere tra poche settimane. Il difensore ha mostrato entusiasmo nel tornare a giocare e ha parlato della sua voglia di aiutare i viola a raggiungere gli obiettivi stagionali.
Quest'oggi, al Rocco B.Commisso Viola Park, è stato presentato alla stampa Daniele Rugani, ultimo acquisto della sessione di calciomercato invernale. Di seguito le sue considerazioni: "Vorrei partire ringraziando la famiglia Commisso per l’opportunità che mi ha dato - ha esordito Rugani -. So che stanno vivendo un periodo difficile, ma nonostante questo ci sono sempre stati vicini. Un grazie anche al direttore Goretti e a Ferrari. Oggi ho più esperienza rispetto al passato: ho vissuto momenti positivi e altri più complicati che mi hanno aiutato a crescere sia come uomo che come calciatore.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve…»Daniele Rugani si presenta alla Fiorentina dopo aver lasciato la Juventus, motivato dalla voglia di trovare una nuova sfida.
Rui Modesto si presenta e prenota l'esordio: "Sto meglio, ma non so dare una data certa per il mio rientro"Rui Modesto si presenta e prenota l'esordio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rugani, video e sedute per tornare al top: la prima convocazione si avvicina; (VIDEO) Rugani si presenta: Lunedì contro il Pisa ci sarò. Non mi aspettavo di lasciare la Juventus. Un onore essere alla Fiorentina; Perché Rugani non gioca Fiorentina-Torino: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza; Fiorentina, Rugani lavora per il rientro: spunta la data.
Fiorentina, Rugani si presenta: Per il Pisa ci sarò. La Lazio? Sì, c'erano altre squadreIn casa Fiorentina è il giorno di presentazione di Daniele Rugani, che alle ore 14.30 parlerà dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco. tuttomercatoweb.com
Fiorentina, Rugani si presenta: Per il Pisa ci sarò. Sto lavorando duramenteIn casa Fiorentina è il giorno di presentazione di Daniele Rugani, che alle ore 14.30 parlerà dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco. tuttomercatoweb.com
#Rugani: “Ringrazio la famiglia #Commisso. Qui per portare esperienza” #Fiorentina x.com
Gud e Rugani al lavoro per la gara col Pisa di lunedì della #Fiorentina facebook