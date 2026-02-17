Fiorentina Rugani si presenta | Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui Sull’addio alla Juve…

Daniele Rugani si presenta alla Fiorentina dopo aver lasciato la Juventus, motivato dalla voglia di trovare una nuova sfida. La trattativa con la Lazio non si è concretizzata, ma il difensore si dice soddisfatto della scelta di vestire la maglia viola. Durante la conferenza stampa, Rugani ha spiegato che diverse squadre lo cercavano, tuttavia ha deciso di approdare a Firenze per l’opportunità di giocare con continuità.

Rugani si presenta ai tifosi della Fiorentina: «Essere qui è un po’ come tornare a casa. Arrivo in una situazione difficile, voglio aiutare la squadra a uscirne»Rugani si presenta ai tifosi della Fiorentina e dice che tornare è come tornare a casa.

