Rui Modesto si presenta e prenota l' esordio | Sto meglio ma non so dare una data certa per il mio rientro

Rui Modesto si presenta e prenota l'esordio. Dopo aver recuperato dal problema muscolare avuto a Udine, il difensore si mostra in buona forma e si prepara a tornare in campo. Inzaghi potrà contare su di lui come valida alternativa sulle corsie, anche se ancora non ha fissato una data precisa per il suo debutto.

Il laterale ex Udinese presentato a Torretta: “Tutti mi hanno parlato benissimo dei rosanero, sono in un club importante. Scendere di categoria per me non è un passo indietro. Qui è tutto fantastico, il campionato di B è altamente competitivo” Presto sarà in campo e per Inzaghi rappresenterà un'ottima alternativa sulle corsie: Rui Modesto sta recuperando dal problema muscolare rimediato a Udine e a breve sarà a disposizione. Arrivato a tre secondi dalla fine del calciomercato, il calciatore è stato presentato questa mattina a Torretta in conferenza stampa. Il portoghese naturalizzato angolano arriva dalla serie A con grandi ambizioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Rui Modesto

Una persona trans racconta le difficoltà che sta vivendo con la sua compagna.

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: Salim Diakitè lascia il Palermo e si trasferisce in prestito alla Juve Stabia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rui Modesto

Argomenti discussi: Rui Modesto arriva al Palermo, l'acquisto al fotofinish dall'Udinese; Palermo da record: preso Rui Modesto a tre secondi dal gong finale; GdS - Palermo, preso Johnsen. Il secondo colpo è Rui Modesto?; Calciomercato Palermo, al fotofinish ecco Rui Modesto dall'Udinese: sessione chiusa con quattro arrivi.

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»Palermo, Rui Modesto racconta l’attesa prima della chiusura della trattativa: «Potevo solo aspettare, ora sono dove voglio essere». Conferenza a Torretta. ilovepalermocalcio.com

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»Palermo, Rui Modesto si presenta a Torretta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La Serie B è un campionato competitivo e difficile». Le parole del terzino rosanero. ilovepalermocalcio.com

Palermo, GDS: “Il caldo abbraccio dei tifosi a Johnsen e Rui Modesto”: Bagno di folla al Barbera per Johnsen e Rui Modesto: entusiasmo dei tifosi e Palermo carico verso l’Empoli http://mgol.it/TQnnVb facebook

È del @Palermofficial l'ultimo contratto depositato del mercato di gennaio: Rui Modesto alle 19:59:57! x.com