Fiorentina | Ranieri squalificato per una giornata Salterà Parma

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice sportivo ferma Ceccherini della Cremonese, Leali del Genoa, Okoye dell'Udinese, Guendouzi della Lazio e Ranieri della Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Gli squalificati per la 16ª giornata di Serie A 2025-2026; Fiorentina, ci sono anche brutte notizie per Vanoli. A Parma sarà squalificato Ranieri; G.S. – Che "legnate" per Lazio e Como! Sanzionata anche la Fiorentina; Squalificati e diffidati 16^ giornata Serie A 2025/2026: l'elenco completo.

fiorentina ranieri squalificato giornataRanieri perde la fascia e la prossima partita della Fiorentina. A Parma sarà squalificato - 1 l’Udinese ed è una notizia ottima per Paolo Vanoli, allenatore dei viola. tuttomercatoweb.com

fiorentina ranieri squalificato giornataSqualificati e diffidati 16^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completo - Squalificati e diffidati 16^ giornata Serie A 2025/2026 - fantamaster.it

Tutti gli squalificati per la 17a giornata di Serie A: saranno 11 gli assenti, ecco il punto e i casi - Dopo un turno "ridotto" con sole 6 partite, la 17a giornata di Serie A sarà di nuovo completa con 10 gare. msn.com

