Il giudice sportivo ferma Ceccherini della Cremonese, Leali del Genoa, Okoye dell'Udinese, Guendouzi della Lazio e Ranieri della Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Ranieri squalificato per una giornata. Salterà Parma

