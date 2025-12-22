Fiorentina | Ranieri squalificato per una giornata Salterà Parma
Il giudice sportivo ferma Ceccherini della Cremonese, Leali del Genoa, Okoye dell'Udinese, Guendouzi della Lazio e Ranieri della Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli Non ci sono stravolgimenti negli uomini, ma cambia il capitano: nelle note la © è accanto al nome di De Gea e non a quello - facebook.com facebook
Ranieri perde la fascia: il capitano della Fiorentina contro l'Udinese è De Gea x.com
