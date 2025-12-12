La volta buona Vittorio Cecchi Gori | La Fiorentina? Posso salvarla solo io

Vittorio Cecchi Gori si pronuncia sulla difficile situazione della Fiorentina, ultima in Serie A con appena 6 punti in 14 partite. Intervistato a La volta buona, il produttore cinematografico ha dichiarato di essere l'unico in grado di salvare la squadra, evidenziando la sua fiducia nel poter invertire il trend negativo dei viola.

"Solo io potrei salvare la Fiorentina". Così Vittorio Cecchi Gori, ospite in collegamento con La volta buona, ha commentato la situazione della squadra viola, ultima in Serie A con 6 in 14 partite e che vede materializzarsi l'incubo Serie B. Cecchi Gori, proprietario della Fiorentina dal 1990 al 2002, è stato interpellato in

