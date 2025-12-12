La volta buona Vittorio Cecchi Gori | La Fiorentina? Posso salvarla solo io

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Cecchi Gori si pronuncia sulla difficile situazione della Fiorentina, ultima in Serie A con appena 6 punti in 14 partite. Intervistato a La volta buona, il produttore cinematografico ha dichiarato di essere l'unico in grado di salvare la squadra, evidenziando la sua fiducia nel poter invertire il trend negativo dei viola.

(Adnkronos) – "Solo io potrei salvare la Fiorentina". Così Vittorio Cecchi Gori, ospite in collegamento con La volta buona, ha commentato la situazione della squadra viola, ultima in Serie A con 6 in 14 partite e che vede materializzarsi l'incubo Serie B. Cecchi Gori, proprietario della Fiorentina dal 1990 al 2002, è stato interpellato in . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Webmagazine24.it

Vittorio Cecchi Gori sbotta a La Volta Buona: “Basta dire che andavo dietro alle donne!”/ “Rita Rusic…”

volta buona vittorio cecchiVittorio Cecchi Gori sbotta a La Volta Buona: “Basta dire che andavo dietro alle donne!”/ “Rita Rusic…” - Vittorio Cecchi Gori, dal rapporto con Rita Rusic alla gioia di rivedere sua figlia dopo 15 anni: il racconto di oggi in collegamento con La Volta Buona. ilsussidiario.net

Vittorio Cecchi Gori: “Cinema contro Claudia Cardinale per liaison con Squitieri? Non è vero!”/ “Gli amori…” - Vittorio Cecchi Gori, in collegamento con La Volta Buona, ha offerto il suo personale ricordo di Claudia Cardinale. ilsussidiario.net

Immagine generica

Vittorio Cecchi Gori: una vita per il cinema - La Volta Buona 26/03/2025

Video Vittorio Cecchi Gori: una vita per il cinema - La Volta Buona 26/03/2025