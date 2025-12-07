Giancarlo Antognoni | Alla Fiorentina manca fiorentinità Cecchi Gori ha ragione Il mio primo pallone? Di carta

Firenze, 7 dicembre 2025 – Unico 10, Unico punto e basta. Si dice che con il tempo anche le bandiere sgualciscono, che il bagliore prima o poi svanisce, come tutto nella vita. Ma per Firenze, Giancarlo Antognoni è luce viola che non tramonta mai, scorre nelle vene di ogni tifoso, incarna la storia della Fiorentina. Con Firenze una storia d’amore senza precedenti, nata con un colpo di fulmine e capace di sconfiggere il tempo. E così quella luce brilla da oltre mezzo secolo, va ben oltre il campo, attraversa anche le burrasche societarie, è più forte di tutto, vale come uno scudetto. Anzi di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giancarlo Antognoni: “Alla Fiorentina manca fiorentinità, Cecchi Gori ha ragione. Il mio primo pallone? Di carta”

