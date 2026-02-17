Una festa alla Fiera della birra ha causato polemiche quando è stata organizzata una

Al posto dell’happy hour arriva la ‘ messa hour ’, e a impartire la comunione prima di alzare i calici in cielo ci sono ragazze vestite da suore. La trovata di un’azienda presente a Beer&Food Attraction, l’evento fieristico in corso nei padiglioni della Fiera di Rimini, ha senz’altro colto nel segno con ragazzi e ragazze in coda per assaggiare il bitter prodotto dall’azienda lombarda. Ma non a tutti è piaciuto il marketing ‘benedetto’ da finte suore e finti frati al bancone. "Pur nel massimo rispetto della libertà di espressione, anche in ambito commerciale – contesta il consigliere comunale della Lega, Andrea Pari -, ritengo che in questo caso si sia superato il limite del buon gusto e del rispetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Finta messa alla Fiera della birra. La lega insorge: "Si dileggia la religione"

