Finta messa alla Fiera della birra La lega insorge | Si dileggia la religione
Una festa alla Fiera della birra ha causato polemiche quando è stata organizzata una
Al posto dell'happy hour arriva la ' messa hour ', e a impartire la comunione prima di alzare i calici in cielo ci sono ragazze vestite da suore. La trovata di un'azienda presente a Beer&Food Attraction, l'evento fieristico in corso nei padiglioni della Fiera di Rimini, ha senz'altro colto nel segno con ragazzi e ragazze in coda per assaggiare il bitter prodotto dall'azienda lombarda. Ma non a tutti è piaciuto il marketing 'benedetto' da finte suore e finti frati al bancone. "Pur nel massimo rispetto della libertà di espressione, anche in ambito commerciale – contesta il consigliere comunale della Lega, Andrea Pari -, ritengo che in questo caso si sia superato il limite del buon gusto e del rispetto.
Beer Attraction 2026: attesa a Rimini per la Fiera della Birra
A Rimini si avvicina Beer Attraction 2026, la principale fiera internazionale dedicata alla birra e al settore beverage.
L'opposizione occupa la sala stampa della Camera: annullate tutte le conferenze della giornata. La Lega insorge: "Mattarella tuteli libertà di parola"
L’opposizione ha preso d’assalto la sala stampa della Camera, interrompendo tutte le conferenze in programma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
