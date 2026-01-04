Beer Attraction 2026 | attesa a Rimini per la Fiera della Birra

A Rimini si avvicina Beer Attraction 2026, la principale fiera internazionale dedicata alla birra e al settore beverage. L’evento si presenta come un punto di riferimento per operatori e appassionati, offrendo un’ampia panoramica delle novità e delle tendenze del mondo brassicolo. Insieme a Beer&Food Attraction, la manifestazione conferma Rimini come centro nevralgico del settore horeca, consolidando l’appuntamento come occasione di confronto e aggiornamento professionale.

Grande attesa in Romagna per Beer Attraction 2026, la famosa Fiera Internazionale della Birra. Ebbene sì, sta tornando più carica e ricca che mai Beer&Food Attraction 2026: Rimini in poche parole torna capitale incontrastata del gusto professionale (a poche settimane di distanza dall'altra celebre Fiera Sigep 2026 Rimini ). DAL 15 AL 17 FEBBRAIO LA FIERA INTERNAZIONALE DELLA BIRRA: LE ANTICIPAZIONI DI BEER ATTRACTION 2026. Dal 15 al 17 febbraio 2026, Rimini si prepara a riaccendere i riflettori sul mondo del food & beverage professionale con una nuova edizione di Beer&Food Attraction. Stiamo parlando per l'appunto dell'illustre evento che ogni anno trasforma la Riviera Romagnola nel punto di riferimento europeo per il settore Out of Home. Beer&Food Attraction. Mr. Malt è una delle aziende espositrici storiche e tutti gli anni torna a Beer&Food Attraction per presentare le sue novità sia come materie prime che come servizi. In linea con il trend low e no alcol, durante la scorsa edizione Mr. Malt

