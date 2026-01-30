L' opposizione occupa la sala stampa della Camera | annullate tutte le conferenze della giornata La Lega insorge | Mattarella tuteli libertà di parola

L’opposizione ha preso d’assalto la sala stampa della Camera, interrompendo tutte le conferenze in programma. Deputati di Pd, M5s e Avs si sono uniti in una protesta, bloccando l’accesso alla sala dove doveva tenersi una conferenza sulla remigrazione. Tra i presenti, anche rappresentanti di gruppi considerati di estrema destra, come Casapound e Veneto Fronte Skinheads. La Lega si scaglia contro questa azione e chiede a Mattarella di intervenire per tutelare la libertà di parola.

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs sta occupando la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, è prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l'iniziativa per "impedire l'ingresso di nazisti nel palazzo". La sala è stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. Fra i deputati di opposizione presenti nella sala stampa della Camera ci sono per il M5s il capogruppo Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina, un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha deciso di occupare la sala stampa della Camera.

Le opposizioni di Casapound hanno occupato la sala stampa alla Camera, impedendo lo svolgimento delle conferenze previste.

