L' opposizione occupa la sala stampa della Camera | annullate tutte le conferenze della giornata La Lega insorge | Mattarella tuteli libertà di parola
L’opposizione ha preso d’assalto la sala stampa della Camera, interrompendo tutte le conferenze in programma. Deputati di Pd, M5s e Avs si sono uniti in una protesta, bloccando l’accesso alla sala dove doveva tenersi una conferenza sulla remigrazione. Tra i presenti, anche rappresentanti di gruppi considerati di estrema destra, come Casapound e Veneto Fronte Skinheads. La Lega si scaglia contro questa azione e chiede a Mattarella di intervenire per tutelare la libertà di parola.
Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs sta occupando la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, è prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l'iniziativa per "impedire l'ingresso di nazisti nel palazzo". La sala è stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. Fra i deputati di opposizione presenti nella sala stampa della Camera ci sono per il M5s il capogruppo Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
