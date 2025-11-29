La vostra auto è stata usata per una rapina e si fanno consegnare quasi 2mila euro | arrestata una coppia di truffatori

I carabinieri della Stazione di Bagno di Romagna, con la collaborazione dei colleghi di Ravenna, hanno denunciato un uomo di 39 anni e una donna di 30 anni quali presunti autori del reato di “truffa aggravata”. La coppia, spacciandosi per personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it