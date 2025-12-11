Cercola esplosivi in auto con due bambini | arrestata una coppia

A Cercola, una coppia è stata arrestata dopo il ritrovamento di due bambini a bordo di un'auto con esplosivi artigianali e polvere pirica nascosti. Trentadue ordigni sono stati sequestrati, e i due adulti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati. L’intervento ha evitato potenziali gravi conseguenze.

Trentadue ordigni artigianali e chili di polvere pirica nascosti nell'auto di una famiglia a Cercola: fermati e arrestati due adulti già noti alle forze dell'ordine. A Cercola i carabinieri della Tenenza locale hanno scoperto una situazione estremamente pericolosa: all'interno di un'auto fermata per un normale controllo sono stati rinvenuti 29 ordigni artigianali – tra "Cobra"

