Finestrini spaccati al bus turistico
Nella notte, qualcuno ha rotto i finestrini del bus turistico parcheggiato in Viale Bicchierai, nel cuore della città. Il veicolo presenta vetri infranti e parti danneggiate, con alcuni pannelli sfondati. Un passante ha notato il bus con i vetri in frantumi intorno alle tre del mattino.
Bus vandalizzato la notte scorsa in Viale Bicchierai in pieno centro. Vetri sbriciolati e mezzo semi distrutto. Il pullman era di un gruppo ospite in città in un hotel del viale. Turisti appassionati del carnevale di Viareggio che avevano scelto la nostra città per soggiornare. Obiettivo: visitare anche Montecatini e trascorrere qualche giorno in Toscana tra carnevale e movida. La notizia si è presto diffusa nelle varie chat. Duri i commenti. Il problema dei bus esposti a rischi di vandalismo non è nuovo a Montecatini. Diversi gli episodi registrati negli anni in varie aree della città. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine ed è stata informata anche l’amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Raid in via Piave, finestrini spaccati per rubare nelle auto. Preso 40enne
Un raid notturno in via Piave ha portato alla rottura di diversi finestrini di auto in sosta.
Raid notturni contro le auto: finestrini spaccati e gomme tagliate nel parcheggio
Due raid notturni nel parcheggio hanno lasciato auto con i finestrini spaccati e le gomme tagliate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Raid vandalico in viale Montegrappa, raffica di finestrini spaccati. I residenti: Siamo sconfortati.
Roma, assalto al bus sulla Cassia: spaccano vetro con bottiglieEnnesimo episodio di violenza nel trasporto pubblico di Roma. Tra sabato 7 e domenica 8 febbraio il nuovo caso: protagonisti tre giovani. Uno di loro avrebbe lanciato una bottiglia contro il finestrin ... rainews.it
SI VENDECA DEL PRESUNTO AMANTE DELL’EX MOGLIE: SPACCATI TUTTI I FINESTRINI DELL’AUTO, STALKER DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO Ad Adrano, un uomo di 54 anni è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver m - facebook.com facebook