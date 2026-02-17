Nella notte, qualcuno ha rotto i finestrini del bus turistico parcheggiato in Viale Bicchierai, nel cuore della città. Il veicolo presenta vetri infranti e parti danneggiate, con alcuni pannelli sfondati. Un passante ha notato il bus con i vetri in frantumi intorno alle tre del mattino.

Bus vandalizzato la notte scorsa in Viale Bicchierai in pieno centro. Vetri sbriciolati e mezzo semi distrutto. Il pullman era di un gruppo ospite in città in un hotel del viale. Turisti appassionati del carnevale di Viareggio che avevano scelto la nostra città per soggiornare. Obiettivo: visitare anche Montecatini e trascorrere qualche giorno in Toscana tra carnevale e movida. La notizia si è presto diffusa nelle varie chat. Duri i commenti. Il problema dei bus esposti a rischi di vandalismo non è nuovo a Montecatini. Diversi gli episodi registrati negli anni in varie aree della città. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine ed è stata informata anche l’amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finestrini spaccati al bus turistico

Un raid notturno in via Piave ha portato alla rottura di diversi finestrini di auto in sosta.

Due raid notturni nel parcheggio hanno lasciato auto con i finestrini spaccati e le gomme tagliate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.