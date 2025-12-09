Muore dopo lo schianto in galleria fissati i funerali dell' ex militare dell' Aeronautica

Casertanews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno celebrati giovedì mattina alla chiesa di San Michele a Casagiove i funerali di Francesco Russo, 73enne originario di Casagiove ma da tempo residente a Caserta, morto nel tragico schianto avvenuto la sera dell’Immacolata nel tunnel ‘Reggia di Caserta’ della Variante Anas.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Tragedia sul Monte Penna, 25enne muore dopo una caduta di 50 metri in un dirupo

Muore dopo undici giorni di lotta. Addio a Sylvia, volontaria per sempre

Muore schiacciato dal trattore, recuperato dopo ore. Il motore era ancora acceso

muore dopo schianto galleriaCaserta, drammatico incidente nella galleria della Reggia: un morto - Schianto mortale nella galleria della Reggia a Caserta: collisione tra Porsche e Fiat 500X, muore il conducente della 500. Come scrive 2anews.it