Terribile schianto a Roma auto travolge e uccide un pedone | 18enne muore sul colpo

Un giovane di 18 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente a Roma. Mentre attraversava la strada, un’auto lo ha travolto e non c’è stato niente da fare. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per lui non si è potuto fare nulla.

Un giovane di 18 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile ieri sera. Soccorsi sul posto, ma per lui non c'è stato niente da fare.

