Il grande tennistavolo torna ad Ancona | al PalaScherma le Final Four di Coppa Italia

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il grande tennistavolo torna ad Ancona, in una terra come le Marche che ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, con i quattro scudetti della Vita Mirella Sant’Elpidio a Mare (1972, 1976, 1978 e 1984) e i due del Tennistavolo Senigallia (1977 e 1979). Il Palascherma di. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La "Glenn Miller Orchestra" a grande richiesta torna in Italia: ad Ancona una delle tre tappe del mini tour

Leggi anche: Coppa Davis 2025, non c’è Sinner ma torna Berrettini: i convocati azzurri per le Final Eight di Bologna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tennistavolo, ad Ancona le Final Four di Coppa Italia.

grande tennistavolo torna anconaTennistavolo, ad Ancona le Final Four di Coppa Italia - Il grande tennistavolo torna ad Ancona, in una terra come le Marche che ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, con i quattro scudetti della Vita Mirella Sa ... veratv.it

grande tennistavolo torna anconaCoppa Italia di tennistavolo, le semifinali e le finali ad Ancona - Il Palascherma di Ancona ospita sabato 3 e domenica 4 gennaio la Final Four di Coppa Italia di tennistavolo maschile e femminile. ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.