Fibra Ottica | Deloitte quantifica l’impatto su PIL e occupazione +16 mld e 250mila posti di lavoro per l’Italia

Deloitte ha calcolato che l’espansione della fibra ottica porterà all’Italia un aumento di 16 miliardi di euro nel PIL e creerà 250 mila nuovi posti di lavoro. La causa di questo risultato è l’investimento nelle infrastrutture digitali, che permetteranno a cittadini e aziende di connettersi più velocemente e di sviluppare nuove attività. Un esempio concreto è la possibilità di avviare startup innovative grazie a connessioni affidabili e a banda larga.

La Fibra Ottica come Motore di Crescita: 16 Miliardi e 250 Mila Posti di Lavoro per l’Italia Digitale. Roma, 17 febbraio 2026 – La fibra ottica si conferma un elemento chiave per la crescita economica e la coesione sociale italiana, generando un valore stimato di 16 miliardi di euro e circa 250.000 posti di lavoro. È quanto emerso dalla giornata di studi “Fiber Switch On: l’accesso al futuro è adesso”, tenutasi alla Luiss Guido Carli, dove l’amministratore delegato di Open Fiber, Giuseppe Gola, ha illustrato l’impatto significativo degli investimenti nel settore. Un Impatto Economico Strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo ha deciso di abbandonare definitivamente il rame e di puntare sulla fibra ottica per tutti, ritenendo che accelerare il passaggio sia fondamentale per sfruttare appieno i benefici della connessione ultraveloce.

Nel 2023, l’investimento nella fibra ottica ha portato a un aumento del PIL italiano, grazie alla capacità di ogni euro investito di generare 4,4 euro di crescita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.