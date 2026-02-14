Fibra Ottica | Investire per Crescere Ogni Euro Genera 4,4 Euro di Impatto sul PIL Italiano

Nel 2023, l’investimento nella fibra ottica ha portato a un aumento del PIL italiano, grazie alla capacità di ogni euro investito di generare 4,4 euro di crescita. Questa cifra si traduce in un impulso concreto all’economia, con aziende e cittadini che traggono vantaggio dall’avanzamento della connettività. In particolare, le nuove infrastrutture hanno contribuito a creare posti di lavoro e a migliorare i servizi digitali nelle regioni più remote del Paese.

La Fibra Ottica Potenzia l’Economia Italiana: Ogni Euro Investito Ne Genera Più di Quattro. L’Italia può contare su un potente motore di crescita: ogni euro investito nella fibra ottica genera un ritorno di 4,4 euro sul Prodotto Interno Lordo. Questo dato, emerso da tre studi presentati all’Università Luiss Guido Carli di Roma, sottolinea l’importanza strategica di questa infrastruttura, soprattutto nelle aree del Paese dove la connettività è ancora insufficiente. L’obiettivo è chiaro: accelerare gli investimenti e aumentare l’adozione della fibra per sfruttare appieno il suo potenziale di sviluppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tar della Liguria ha annullato l’indennizzo di circa 50mila euro richiesto dall’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale a favore di Exa Infrastructure Italy, società che gestisce reti di telecomunicazioni.

Domani apre a Rho la Borsa del turismo, con i dati di Enit che confermano: il settore turistico continua a spingere l’economia italiana.

Open Fiber: firmata l’intesa per più fibra e meno antenne tv nel Comune di Castel San Pietro RomanoLazzaroli (Open Fiber): A Castel San Pietro Romano la rete è già? disponibile: ora è fondamentale che cittadini e imprese colgano questa ... affaritaliani.it

Agenda digitale siciliana, Armao: Sicilia prima regione a investire su infrastruttura in fibra otticaBanda ultra larga in Sicilia, data center regionale, digitalizzazione dei musei, sportello digitale del cittadino, cartella clinica e fascicolo sanitario elettronico. La Regione siciliana accelera ... quotidianosanita.it

TERZORIO - Installate 11 nuove telecamere per la video sorveglianza e pronta la fibra ottica facebook

“L’odiocrazia in rete, i cavi sottomarini in fibra ottica e un grande libro di McCann sulla nostra tossica civiltà delle connessioni”: la mia rubrica su “d” di @repubblica. x.com