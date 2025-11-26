Blasioli Pd | La delibera di giunta è chiara l' Admission Room fa fatta fuori dal pronto soccorso Ora risposte

Non è più un appello, ma la richiesta di rispettare quanto esplicitamente previsto dalla delibera regionale 493 del 2025 della giunta regionale: l’Admission Room va fatta fuori dal pronto soccorso. Lo specifica, dopo una più accurata lettura del documento, il vicepresidente del consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

