indennità di pronto soccorso | alle risorse già stanziate si aggiungono altri 3 milioni fials lombardia | scelta giusta firmare l’accordo

L’iter regionale sull’indennità di Pronto Soccorso prosegue con un’ulteriore assegnazione di circa 3 milioni di euro, oltre ai oltre 31 milioni già previsti per il quadriennio 2023-2026. Questa decisione testimonia l’impegno nel riconoscimento delle risorse destinate al settore, rafforzando l’importanza dell’accordo firmato da Fials Lombardia.

Prosegue positivamente l’iter regionale relativo all’indennità di Pronto Soccorso. Alle risorse già definite nell’ambito del confronto regionale per il quadriennio 2023–2026, pari a oltre 31 milioni di euro, si aggiungono ora circa 3 milioni di euro ulteriori, individuati a seguito di un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Fials Lombardia

È stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso.

È stato firmato il verbale regionale sull’indennità di pronto soccorso, sbloccando oltre 31 milioni di euro per il quadriennio 2023–2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fials Lombardia

Argomenti discussi: Pronto Soccorso, indennità per gli infermieri ma esclusi tecnici, Oss e amministrativi; Pronto soccorso in agitazione: Dopo gli infermieri, aumenti l’indennità anche per tecnici e Oss; Indennità di Pronto Soccorso, più risorse dopo il ricalcolo: cosa è successo; Pronto soccorso, scontro sulle indennità negate al personale.

Indennità di pronto soccorso, Nursing Up Piemonte: Strumentale la protesta di Cgil e Uil contro l’accordo siglato dagli altri sindacatiIndennità di pronto soccorso, Nursing Up Piemonte: Strumentale la protesta di Cgil e Uil contro l'accordo siglato dagli altri sindacati ... nursetimes.org

Indennità di Pronto Soccorso: alle risorse già stanziate si aggiungono altri 3 milioni. FIALS Lombardia: Scelta giusta firmare l’accordoProsegue positivamente l’iter regionale sull’indennità di Pronto Soccorso, con un incremento di circa 3 milioni di euro che si aggiungono agli oltre 31 milioni già stanziati per il quadriennio 2023–20 ... comunicati-stampa.net

Indennità di pronto soccorso in Lombardia, Fials: “Alle risorse già stanziate si aggiungono altri 3 milioni. Giusto firmare l’accordo”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Fials Lombardia. Prosegue positivamente l’iter regionale relativo all’indenni - facebook.com facebook

“Siamo tutti Pronto Soccorso”: l’indennità divide i lavoratori e spacca i sindacati [VIDEO] x.com