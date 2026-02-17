Festeggia il Pokémon Day 2026
Il Pokémon Day 2026 si svolge il 28 febbraio e il 1° marzo a Le Corti Venete, dove i fan possono vivere due giornate di giochi e iniziative. La manifestazione arriva dopo il grande successo delle precedenti edizioni, attirando appassionati di tutte le età. Quest’anno, l’evento offre speciali esposizioni di carte e incontri con trainer esperti, creando un’occasione unica per condividere la passione per i Pokémon.
Il 28 febbraio e il 1° marzo ti aspettiamo a Le Corti Venete per celebrare insieme il Pokémon Day 2026 con due giornate interamente dedicate al mondo Pokémon. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, vieni a giocare e a scambiare le tue carte del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon in un'area dedicata a tutti gli allenatori, dai principianti ai più esperti. Sarà l'occasione perfetta per sfidare altri appassionati, imparare nuove strategie e arricchire la tua collezione con nuovi scambi.
LEGO e Pokémon annunciano i primi set LEGO® Pokémon™: debutto il 27 febbraio 2026
Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno annunciato il lancio dei primi set LEGO® Pokémon™, in uscita il 27 febbraio 2026.
