Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno annunciato il lancio dei primi set LEGO® Pokémon™, in uscita il 27 febbraio 2026. Questa collaborazione presenta una selezione di Pokémon iconici realizzati con i mattoncini LEGO®, offrendo ai fan un nuovo modo di vivere e condividere l’esperienza della celebre serie. La collezione rappresenta un passo importante per entrambe le aziende, unendo il mondo del gioco e della costruzione in un progetto condiviso.

Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International hanno svelato la prima collezione ufficiale di set LEGO® Pokémon™, segnando l’inizio di una collaborazione che porta alcuni dei Pokémon più iconici della serie nel formato a mattoncini. I set saranno disponibili dal 27 febbraio 2026, con pre-ordini già aperti sul sito ufficiale LEGO e presso rivenditori selezionati. Il lancio iniziale comprende tre set da esposizione ispirati a cinque Pokémon storici: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard e Blastoise. L’obiettivo dichiarato è offrire modelli pensati soprattutto per l’esposizione, con un’attenzione particolare a pose dinamiche, dettagli e “easter egg” dedicati ai fan di lunga data. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LEGO e Pokémon annunciano i primi set LEGO® Pokémon™: debutto il 27 febbraio 2026

Set LEGO Pokémon ufficiali: svelati i modelli in uscita nel 2026

Nel 2026, i collezionisti e gli appassionati di LEGO e Pokémon potranno scoprire i nuovi set ufficiali in uscita. Dopo anni di attesa e di collaborazioni informali, questa partnership rappresenta un passo importante per unire due mondi di appassionati, offrendo modelli dettagliati e di qualità. Un’occasione per arricchire le proprie collezioni e condividere la passione per i mattoncini e i “Pocket Monsters”.

Leggi anche: Set lego leaked del 2026 di Pokémon sorprende le aspettative

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lego Pokémon 2026 Set Leaks/Info #pokemon #lego #lego2026 #lego2025 #legopokemon

LEGO e Nintendo hanno annunciato il nuovo The Legend of Zelda: Ocarina of Time – La Battaglia Finale, set con Link, Zelda e Ganon. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook