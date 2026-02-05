World Nutella Day 2026 il mondo festeggia la dolcezza

Oggi il mondo si ferma per celebrare la Nutella. Il famoso marchio italiano, simbolo di dolcezza e tradizione, ha deciso di dedicare una giornata intera ai suoi fan di tutto il pianeta. In molte città, le persone si ritrovano per assaporare questa crema di nocciole e cioccolato, mentre sui social esplodono post e foto dedicate alla festa. È un’occasione per mettere da parte le abitudini quotidiane e condividere la passione per questa crema che ha conquistato generazioni.

Un brand che ha fatto la storia dell'industria dolciaria italiana. Famosa in tutto il mondo, la Nutella si riserva una giornata mondiale tutta per lei Il 5 febbraio è la Giornata Mondiale della Nutella. La storia del barattolo famoso in tutto il mondo inizia nel 1964 nella fabbrica Ferrero di Alba, in Piemonte, dall'idea di Michele Ferrero. Da questo piccolo paese italiano nasce un prodotto che ormai è un fenomeno globale distribuito in 170 paesi. Come tutti i moderni successi, anche Nutella ha un antenato che fa parte della storia. Nel secondo dopoguerra, precisamente nel 1946, il pasticcere Pietro Ferrero ha creato la "Pasta Gianduja", preparata all'interno di una carta stagnola e tagliata a fette.

