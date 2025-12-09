Le feste del prossimo week end a Rivignano Teor

Udinetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acceso l'albero di Natale a Teor (5 dicembre) e a Rivignano (7 dicembre), continuano le attività natalizie presso i Magazzini del Sale e la mostra dei presepi della Dimora Savorgnan a cura della Pro Loco di Ariis (dall'8 dicembre al 12 gennaio 2026). Venerdì 12 dicembre, alle 14.30 nel piazzale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

