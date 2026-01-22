Carnevale di Scauri fervono i preparativi Il 15 febbraio l' evento clou sul lungomare

Il Carnevale di Scauri si avvicina, con i preparativi in corso e l’evento principale previsto per domenica 15 febbraio sul lungomare. Anche Minturno si sta preparando a celebrare questa tradizione, con le prime sfilate di carri già programmate nella provincia pontina. La XXXIII edizione del “Carnevale a Scauri” rappresenta un momento di festa e aggregazione, annunciato come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Anche Minturno si prepara alla festa di Carnevale. Se nella provincia pontina le prime sfilate dei carri ci saranno già a partire da questo fine settimana, per la XXXIII edizione del "Carnevale a Scauri" bisognerà attendere fino a domenica 15 febbraio. Ma l'amministrazione e in pieno lavoro.

