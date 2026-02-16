Ferrovie sotto attacco | sabotaggi mirati all’Alta Velocità a rischio la logistica delle Olimpiadi Indagini in corso
Le Ferrovie dello Stato hanno denunciato una serie di sabotaggi mirati ai treni dell’Alta Velocità, che hanno causato ritardi e disagi nelle tratte principali. Fonti ufficiali spiegano che gli attacchi sembrano orchestrati da persone con competenze tecniche avanzate, mettendo a rischio anche la logistica delle prossime Olimpiadi. Le autorità stanno indagando per individuare i responsabili e garantire la sicurezza del trasporto pubblico.
Sabotaggi ai treni Alta Velocità: l’allarme di FS, dietro gli attacchi una regia esperta mentre le Olimpiadi sono a rischio. I ripetuti sabotaggi che colpiscono la rete ferroviaria nazionale, in particolare i treni ad Alta Velocità, sono opera di persone con una conoscenza approfondita del sistema e con l’obiettivo di creare il massimo disagio possibile. L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, ha espresso forte preoccupazione per questi atti, che si verificano in un momento cruciale come quello delle imminenti Olimpiadi. Un’azione pianificata e mirata. Donnarumma ha sottolineato come gli eventi recenti siano particolarmente gravi non per la loro casualità, ma per la precisa scelta dei punti della rete e degli orari, elementi che denotano una pianificazione accurata e una conoscenza specialistica del funzionamento del sistema ferroviario.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sabotaggi Alta Velocità: Roma-Firenze paralizzate, indagini per atti criminali e disagi ai viaggiatori.
Un sabotaggio sulle linee dell’Alta Velocità ha causato la sospensione dei treni tra Roma e Firenze, creando disagi ai pendolari e portando le autorità a aprire un’indagine.
Sabotaggi sui binari: l’attacco alla ferrovia olimpica una prova generale per i raid sull’alta velocità
Un atto di sabotaggio sui binari ha colpito la ferrovia che collega Roma a Firenze e Napoli, dimostrando una potenziale prova generale per future azioni contro i treni ad alta velocità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a Milano; Ferrovie sotto attacco; Ci sono ancora problemi sulle linee dell’alta velocità; Sabotaggi ai treni, il ministero: Chiederemo risarcimenti milionari. Inchiesta per terrorismo e attentato ai trasporti.
Sabotaggi alle ferrovie, le tracce digitali per trovare i colpevoliAnalisi delle telecamere di sorveglianza lungo le tratte danneggiate, rilievi sui materiali sequestrati e su un ordigno non esploso. Ma anche una pista cibernetica da seguire, alla ricerca ... ilmattino.it
Ferrovie: Lega, altro attacco, bastaAncora una volta la rete ferroviaria italiana è sotto attacco. Dopo i gravi sabotaggi dei giorni scorsi, solo ieri la rivendicazione ... agenzianova.com
Ritardi fino a 120 minuti sulla rete Alta Velocità, treni cancellati e disagi. È un'altra giornata di passione per la circolazione ferroviaria dopo danneggiamenti sulla rete che si sospetta siano dolosi. "Atti criminali contro i lavoratori e l'Italia" reagisce il ministro Salv x.com