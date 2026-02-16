Ferrovie sotto attacco | sabotaggi mirati all’Alta Velocità a rischio la logistica delle Olimpiadi Indagini in corso

Le Ferrovie dello Stato hanno denunciato una serie di sabotaggi mirati ai treni dell’Alta Velocità, che hanno causato ritardi e disagi nelle tratte principali. Fonti ufficiali spiegano che gli attacchi sembrano orchestrati da persone con competenze tecniche avanzate, mettendo a rischio anche la logistica delle prossime Olimpiadi. Le autorità stanno indagando per individuare i responsabili e garantire la sicurezza del trasporto pubblico.

Sabotaggi ai treni Alta Velocità: l’allarme di FS, dietro gli attacchi una regia esperta mentre le Olimpiadi sono a rischio. I ripetuti sabotaggi che colpiscono la rete ferroviaria nazionale, in particolare i treni ad Alta Velocità, sono opera di persone con una conoscenza approfondita del sistema e con l’obiettivo di creare il massimo disagio possibile. L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, ha espresso forte preoccupazione per questi atti, che si verificano in un momento cruciale come quello delle imminenti Olimpiadi. Un’azione pianificata e mirata. Donnarumma ha sottolineato come gli eventi recenti siano particolarmente gravi non per la loro casualità, ma per la precisa scelta dei punti della rete e degli orari, elementi che denotano una pianificazione accurata e una conoscenza specialistica del funzionamento del sistema ferroviario.🔗 Leggi su Ameve.eu

