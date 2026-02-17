Bersaglieri il nuovo direttivo Il presidente è Virgilio Grazzi

Domenica scorsa, Virgilio Grazzi ha assunto il ruolo di presidente dei Bersaglieri dell’Alto Ferrarese: l’assemblea dei soci lo ha scelto dopo aver ascoltato i suoi progetti per il prossimo anno. Grazzi, noto tra i membri del gruppo per aver partecipato a molte attività militari e culturali, si impegna a rafforzare le tradizioni e coinvolgere più giovani nelle iniziative del corpo. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per i bersaglieri, che puntano a nuove sfide e eventi pubblici.

Virgilio Grazzi è stato eletto domenica scorsa, dall'assemblea dei soci, alla guida dei Fanti piumati dell'Alto Ferrarese. Figlio dell'8° Reggimento Bersaglieri, Grazzi ha assunto l'incarico con orgoglio e senso di responsabilità, ricordando che "I Bersaglieri non camminano, ma vanno al passo di corsa" e ribadendo l'impegno a trasmettere alle giovani generazioni i valori di La Marmora, convinti che "dove gemono i dolori, prima accorre il bersagliere". Note di identità vibranti di emozioni. Gli onori alla bandiera, al labaro della sezione e a tutti i bersaglieri caduti, hanno aperto l'incontro di domenica, in un momento solenne che ha richiamato con forza e partecipazione i valori fondanti del corpo, ovvero la disciplina, la memoria, lo spirito di servizio.