Banca d’Italia nuovi concorsi pubblici | 160 assunzioni a tempo indeterminato

La Banca d’Italia ha annunciato nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di 160 dipendenti a tempo indeterminato. Le selezioni sono rivolte a candidati con diversi titoli di studio, tra lauree magistrali, specialistiche, triennali o diplomi. L’opportunità, aperta a varie figure professionali, si inserisce nelle strategie di rafforzamento del personale della banca centrale.

Roma, 17 dicembre 2025 – La Banca d’Italia ha indetto nuovi concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 160 unità, rivolti a candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica, laurea triennale o diploma, a seconda del profilo. Le selezioni riguardano tre diverse figure professionali, destinate sia all’Amministrazione centrale sia alla rete territoriale dell’Istituto. Le figure ricercate. Nel dettaglio, il primo concorso prevede l’assunzione di 45 esperti con orientamento nelle discipline economiche. I vincitori saranno assegnati per 18 posti all’Amministrazione centrale e alla sede di Roma, 15 posti alla rete territoriale dell’Area Nord e 12 posti alla rete territoriale dell’Area Centro, Sud e Isole, che comprende numerose filiali distribuite sull’intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

