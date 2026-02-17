Ferrara concerto tributo ai Dire Straits per i 30 anni dell’Associazione Giulia | fondi per la solidarietà

A Ferrara, il concerto tributo ai Dire Straits si è tenuto per festeggiare i 30 anni dell’Associazione Giulia. La serata ha raccolto fondi destinati a progetti solidali, coinvolgendo un pubblico appassionato di musica e di solidarietà. Un evento che ha visto sul palco band locali e musicisti emergenti, tutti uniti per sostenere le attività dell’associazione.

Dire Straits over gold per l’Associazione Giulia: un concerto per trent’anni di solidarietà a Ferrara. Il 27 febbraio, il Teatro Comunale di Ferrara ospiterà un omaggio ai Dire Straits con la tribute band Dire Straits over gold. L’evento, organizzato per celebrare il trentennale dell’Associazione Giulia, mira a raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’associazione a favore delle persone in difficoltà e dei piccoli pazienti oncologici. Una serata che unisce musica, solidarietà e un importante traguardo per un’organizzazione di volontariato radicata nel territorio. Trent’anni di Impegno Sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu ’Dire Straits over gold’ sul palco con l’Associazione Giulia I Dire Straits over Gold tornano a suonare a causa di un evento benefico organizzato dall’Associazione Giulia. Dire Straits Over Gold portano l'energia del rock a Ferrara con una serata benefica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bagnati brothers in scena. Candlelight: Tributo ai QueenI concerti Candlelight offrono un'esperienza musicale unica, arricchita da un'atmosfera multi-sensoriale creata in location suggestive e illuminate dalla calda luce delle candele. Questo evento specia ... mentelocale.it ’Rock the Beach’, tributo ai Queen e domani il concerto dei ’60 Lire’Continua a brillare sotto le stelle del litorale ferrarese il successo di ’Rock the Beach’, il festival che trasforma il Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club ... ilrestodelcarlino.it Dire Straits Brothers in Arms 1985 questa è una ristampa del 2013 doppio disco e devo dire che suona meglio del disco singolo e poi ci sono tracce più estese rispetto all'uscita originale - facebook.com facebook Dire Straits Over Gold portano l'energia del rock a Ferrara con una serata benefica x.com