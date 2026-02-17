I Dire Straits over Gold tornano a suonare a causa di un evento benefico organizzato dall’Associazione Giulia. La band, che celebra i trent’anni di musica, si esibirà il 27 febbraio al Teatro Comunale della città. Il concerto vuole raccogliere fondi per aiutare le famiglie in difficoltà, portando sul palco un repertorio che ha fatto la storia del rock.

Una storia iniziata 30 anni fa e che nel 2026 cerca di essere omaggiata al Teatro Comunale cittadino per l’arrivo dei Dire Straits over gold, band che suonerà nel concerto benefico organizzato per il 27 febbraio. "Quest’anno ricorre il trentennale dell’Associazione Giulia – ha specificato il presidente Michele Grassi – e questo concerto a teatro è solo una delle numerose iniziative che noi come associazione organizzeremo per questo anno importante. Tutti i soldi saranno dovuti ai progetti e alle ricerche che facciamo nel quotidiano per aiutare le persone in difficoltà". Dietro la difficile organizzazione c’è sempre stato il membro del direttivo dell’associazione Giuseppe Ilacqua: "Sono un appassionatissimo dei Dire Straits e quando li ho sentiti ho vissuto le stesse emozioni di quando ho avuto modo di ascoltare il primo album della band. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Dire Straits over gold’ sul palco con l’Associazione Giulia

I Dire Straits Over Gold annunciano il loro ritorno nei teatri italiani con le prime date del 20252026.

sultan of swing - Dire straits - drum cover

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.