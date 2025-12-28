Porto di Tremestieri incompiuto Sciacca denuncia il divario tra proclami ambientali e realtà urbana

Il porto di Tremestieri, ancora incompleto, evidenzia le discrepanze tra le promesse di sostenibilità e la realtà urbana di Messina. Gaetano Sciacca, ingegnere e leader di Rinascita Messina, sottolinea come i progetti ambientali siano spesso solo parole, senza un’effettiva applicazione sul territorio. Questa situazione mette in luce le sfide e le criticità nell’attuazione di politiche sostenibili per lo sviluppo locale.

“A Messina la sostenibilità viene raccontata, ma non realizzata”. È il giudizio netto espresso dall’ingegnere Gaetano Sciacca, leader del movimento Rinascita Messina e presidente del Comitato civico Messina 3S – Sostenibilità, Sviluppo e Sicurezza, che torna a intervenire sulla vicenda del porto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Porto di Tremestieri incompiuto, Sciacca denuncia il divario tra proclami ambientali e realtà urbana Leggi anche: Porto di Tremestieri, bandito l'appalto per la manutenzione dei fondali Leggi anche: Salta ancora il tavolo tecnico sul porto di Tremestieri, la Uil pretende chiarezza sui tempi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Senza il nuovo porto di Tremestieri Messina non sarà mai green - Senza il completamento il traffico pesante inquinerà sempre la la città" The post “Senza il nuovo porto di Tremestieri ... msn.com

Porto di Tremestieri. La Uil: “Silenzio inaccettabile, c’è chi non vuole che si faccia” - “Dobbiamo registrare l’assordante ed inaccettabile silenzio da parte di chi, al contrario, dovrebbe, in tempo reale, comunicare alla collettività lo stato dei lavori e, soprattutto, con altrettanta ... msn.com

La prima pagina di Gazzetta del Sud oggi in edicola https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ Valzer di Assessori alla Regione. Amata fuori, dentro Ella Bucalo Accoltellato per gelosia, la moglie rimane in carcere Il porto di Tremestieri una scandalosa i - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.